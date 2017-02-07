Dicle Üniversitesi’nden öğretim üyesine: Sokak köpeklerini beslemeye devam edersen lojmanı boşalt

Diyarbakır Dicle Üniversitesi rektörlüğü, öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı’ya sokak hayvanlarına yemek vermeye devam etmesi halinde lojmandan atılacağıını bildirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu imzasını taşıyan yazıda, Traşçı’nın ‘lojman sakinlerini rahatsız edecek şekilde’ sahipsiz köpekleri beslediği ifade edildi.

Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Traşçı’nın bu davranışının ‘apartman çevresini ve lojmanları mesken edinmelerine sebebiyet verdiği’ aktarılan yazıda, “Bu durum köpekler tarafından saldırıya maruz kalan lojman sakinlerini tedirgin etmekte ve küçük çocukların psikolojilerini bozmaktadır” iddiasında bulunuldu.

“Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler” denilen Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesine atıf yapılan yazıda, köpeklerin bölgeden uzaklaştırılması istendi, aksi halde Traşçı’nın lojmandan atılacağı kaydedildi.

Benzer bir yazı, ‘FETÖ’den tutuklanan eski rektör Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç imzasıyla 14 Ekim 2014’te Doç. Dr. Yaşar Traşçı’ya gönderilmişti.

‘İdari baskı kuruluyor’

YÖK ve Diyarbakır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe veren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yönetim kurulu üyesi Dr. Damla Şahin, 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun dördüncü ve 5199 sayılı yasa uygulama yönetmeliğinin 21’inci maddelerini hatırlattı.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun dördüncü maddesindeki bir fıkrada, “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” deniliyor.

Dilekçede şunlar kaydedildi: “Tüm bu maddelere, yasal uyarılarımıza rağmen, ekte gazete linkinde de sunulduğu üzere Dicle Üniversitesi Rektörü sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen kişilere idari baskı kurmaya çalışmakta, lojmanda sahipli hayvan beslenmesi ile sahipsiz sokak hayvanlarının yaşamlarının desteklenmesini birbirine karıştırarak lojmandan atmakla tehdit etmektedir.”

Dilekçede, sokak hayvanlarına zarar vermenin dinen de yasak olduğuna ilişkin camilerde vaaz verilmesi talep edildi.