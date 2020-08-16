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Yaramazlara biraz batar!

Dicle Nehri’ne yüzmek için giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre tarihi Ongözlü Köprü yakınlarındaki bir kafede çalışan Hasan Akdoğan, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi.

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Akdoğan’ın gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, nehirde kaybolan Hasan Akdoğan’ın bulunması için arama çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Akdoğan, suya girdiği yerin 10 metre uzağındaki nehir yatağında bulunan sazlıklar arasında hareketsiz halde bulundu.

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Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akdoğan, hastaneye kaldırıldı fakat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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