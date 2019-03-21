Dicle Nehri’nde feribot battı: En az 45 ölü

Irak’ın Musul kenti yakınlarında, Dicle Nehri’nde seyreden bir feribot battı. Musul Sivil Savunma Dairesi Başkanı Hüsam Halil, en az 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Halil, ayrıca, alabora olan feribotun kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını ve ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Çok sayıda arama-kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini vurgulayan Halil, “Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar 12 kişi kurtarıldı” dedi.

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Feribotta Nevruz kutlaması için bir araya gelen 200’e yakın yolcu bulunduğu açıklandı. Kurtarma ekipleri ve bölge halkı, nehirdekileri kurtarmaya çalışırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.