DHMİ’nin olumsuz Kanal İstanbul görüşü bir haftada değişmiş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ), Kanal İstanbul projesinin İstanbul Havalimanı’nı olumsuz etkileyeceğine dair raporunu bir haftada değiştirdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul’un ÇED sürecinde 27 Şubat 2018’de DHMİ’den görüş sordu.

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DHMİ, 15 Mart 2018’de bakanlığa gönderdiği görüşünde, Kanal İstanbul’un proje alanının İstanbul Havalimanı’nın batıdaki pistinden geçtiğini, ‘diğer alanların ise yaklaşma-kalkış yüzeyi, iç yatay yüzey ve konik yüzeyde kaldığını’ kaydetti.

‘Uçuşlar imkansız olur’

“Kanal İstanbul ve İstanbul Yeni Havalimanı projeleri birbirine zarar verici değil, tamamlayıcı olmalıdır” denen yazıda, Kanal İstanbul projesiyle havalimanının uçuşa açılmasının imkansız olacağı dile getirildi. Havalimanı 29 Ekim 2018’de açılmıştı.

Yazıda, tüm pistlerin kullanıma açıldığında günde 3 bin 500 uçak trafiğinin olacağı öngörülen havalimanına ‘gölge düşürmemesi’ açısından Kanal İstanbul projesinin uygun görülmediği belirtildi.

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Düzeltme geldi

Ancak DHMİ, 22 Mart 2018’de, ilk yazısından yalnızca bir hafta sonra bakanlığa ikinci bir yazı göndererek Kanal İstanbul hakkındaki görüşünü değiştirdi.

İkinci yazıda, ilk yazıdaki görüşlerin sehven yazıldığı belirtilerek ÇED sürecine dair çalışmaların devam ettiği, nihai görüşün detaylı değerlendirmeden sonra bildirileceği aktarıldı.

Bundan beş gün sonra, 27 Mart 2018’de yazılan bir yazıda da Kanal İstanbul’un havalimanını etkileyemeyeceği belirtildi: “Kanal İstanbul projesinin, proje alanlarının bir kısmının işletme envanterimizde bulunan Atatürk Havalimanı Mania Planı dahilinde, bir kısmının ise İGA işletmesinde bulunan İstanbul Yeni Havalimanı Mania Planı dahilinde kaldığı tespit edilmiş olup, yapılaşma planlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı güncel Atatürk Havalimanı Mânia Planı ve İstanbul Yeni Havalimanı Mania Planı kriterlerine uyulması, kanal aydınlatmasında uçakları yanılgıya düşürecek herhangi bir sistemin kullanılmaması gerektiği Genel Müdürlüğümüzün görüşüdür.”

‘Çılgın proje’ Kanal İstanbul

Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yapay su yolu projesi Kanal İstanbul, tanker ve yük gemilerinin yarattığı deniz trafiği yükünü İstanbul Boğazı’ndan alternatif bir güzergaha kaydırmayı amaçlıyor. Ancak projeyle doğanın tahrip edileceği belirtiliyor.