DHMİ: Eylül ayında 21 milyona yakın yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayında ülke genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla toplam 20 milyon 929 bin 426 kişiye ulaştığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

DHMİ’nin eylül ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 668 bin 89, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 240 bin 602 oldu.

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Havalimanlarına, eylül ayında, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 77 bin 365, dış hatlarda 75 bin 465 olurken, hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 194 bin 923’e ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği geçen ay itibariyle iç hatlarda 81 bin 84 ton, dış hatlarda 244 bin 718 ton olmak üzere toplam 325 bin 802 ton olarak kayıtlara geçti.

2019’un ilk dokuz ayında toplam yolcu trafiği 161 milyon

Bu yılın ilk dokuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 636 bin 771, dış hatlarda 554 bin 646 oldu. Toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile 1 milyon 550 bin 588’e ulaştı.

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Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 431 bin 401, dış hat yolcu trafiğinin 84 milyon 828 bin 52 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 161 milyon 482 bin 868 olarak kaydedildi.

Havalimanları yük trafiği de iç hatlarda 626 bin 460 ton, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 412 ton olmak üzere toplam 2 milyon 491 bin 872 tona ulaştı.

İstanbul ve Atatürk Havalimanları’nda toplam yolcu trafiği 51 milyon

DHMİ verilerine göre İstanbul Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 369, dış hatlarda 28 bin 960 olmak üzere toplam 38 bin 329 oldu. İç hatlarda 1 milyon 483 bin 994, dış hatlarda 4 milyon 783 bin 667 olmak üzere toplam 6 milyon 267 bin 661 yolcunun yolu bu iki havalimanından geçti.

2019’un ilk dokuz ayında 222 bin 435 uçak ve 35 milyon 574 bin 890 yolcu trafiği kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı’nda ise bu yılın ilk dokuz ayında 130 bin 229 uçak trafiği gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı açılıncaya kadar geçen ocak-nisan döneminde, Atatürk Havalimanı’nda 16 milyon 72 bin 534 yolcuya hizmet verilmişti. Böylece sadece bu iki havalimanında toplam 352 bin 664 uçak trafiğiyle, 51 milyon 647 bin 424 yolcu trafiği gerçekleşti.

İlk dokuz ayda turizm merkezlerinde 47 milyonu aşkın kişiye hizmet verildi

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında ocak-eylül döneminde hizmet verilen yolcu sayısı 47 milyonu aştı.

Bu merkezlerdeki yolcu trafiği iç hatlarda 16 milyon 35 bin 492, dış hatlarda 31 milyon 556 bin 514 iken, uçak trafiği ise iç hatlarda 121 bin 877, dış hatlarda 184 bin 790 olarak kaydedildi.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin veriler şu şekilde:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 6 milyon 875 bin 544, dış hatlarda 2 milyon 686 bin 942 olmak üzere toplam 9 milyon 562 bin 486 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı’nda ise 5 milyon 399 bin 599 yolcu iç hatları, 23 milyon 929 bin 236 yolcu ise dış hatları kullandı. Toplamda 29 milyon 328 bin 835 yolcuya hizmet verildi.

Muğla Dalaman Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 280 bin 104, dış hatlarda 2 milyon 711 bin 541 olmak üzere toplam 3 milyon 991 bin 645 yolcu trafiği gerçekleşti.

Milas-Bodrum Havalimanı’nda iç hatlarda 2 milyon 89 bin 603, dış hatlarda 1 milyon 702 bin 491 yolcu seyahat etti. Hizmet verilen toplam yolcu sayısı ise 3 milyon 792 bin 94 olarak kaydedildi.