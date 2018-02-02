DHKP-C’liyi iade etmeyen Yunanistan’a dışişlerinden tepki: Hayal kırıklığı yarattı

Dışişleri Bakanlığı, Yunan yargısının Türkiye’nin DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın iade talebini reddetmesini ‘hayal kırıklığı’ olarak tanımladı.

Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, 28 Kasım 2017’de yakalanan Doğan’ın iade talebini ‘işkence görebileceği’ iddiasıyla reddetmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, taleplerinin reddedilmesinin ‘büyük hayal kırıklığı’ yarattığını ifade etti.

İnternet sitesinden açıklama yayınlayan bakanlık şunları kaydetti: “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır. Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz.”