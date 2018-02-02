Diken

Yaramazlara biraz batar!

DHKP-C’liyi iade etmeyen Yunanistan’a dışişlerinden tepki: Hayal kırıklığı yarattı

Share15
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 15

 

Dışişleri Bakanlığı, Yunan yargısının Türkiye’nin DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın iade talebini reddetmesini ‘hayal kırıklığı’ olarak tanımladı.

Atina polisi 28 Kasım’da DHKP-C operasyonu yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, 28 Kasım 2017’de yakalanan Doğan’ın iade talebini ‘işkence görebileceği’ iddiasıyla reddetmişti.

Reklam

Dışişleri Bakanlığı, taleplerinin reddedilmesinin ‘büyük hayal kırıklığı’ yarattığını ifade etti.

İnternet sitesinden açıklama yayınlayan bakanlık şunları kaydetti: “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır. Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz.”

Atina, DHKP-C üyesini Türkiye’ye iade etmeyecek: İşkence ihtimali var

Yunan basını, DHKP-C’nin Erdoğan’a yönelik roketatarlı suikast planını yazdı

Erdoğan’ın gideceği Atina’da DHKP-C’ye baskın: Patlayıcı ele geçti, dokuz gözaltı var

Share15
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 15

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...