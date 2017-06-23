DHKP-C üyesi olduğu önü sürülen kadın Katar’a kaçmaya çalışırken yakalandı

DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen kadın, sahte pasaportla Atatürk Havalimanı’ndan Katar’ın başkenti Doha’ya gitmeye çalışırken yakalandı.

Habertük’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre uluslararası insan kaçakçılığı çetesinin, hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Melis C.’yi yurtdışına kaçırmaya çalıştığı belirlendi.

C., İran uyruklu N.H. isimli bir kadına ait sahte pasaportla Doha’ya gitmek üzereyken yakalandı. C.’nin üzerinde iki adet nüfus cüzdanı bulundu.

Havalimanının güvenlik kamerasından, C.’nin yurtdışına kaçmasına yardımcı olan 59 yaşındaki M.Ç.’nin de operasyon sırasında Doha’ya gittiği tespit edildi. Katar polisiyle iletişime geçildi ve M.Ç. Türkiye’ye gönderildi.

Soruşturmada, Melis C.’nin yurtdışına kaçmak için 47 yaşındaki A.Ö.’ye gittiği, A.Ö.’nün de Melis C.’yi M.Ç.’ye yönlendirdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö. de Fatih’te gözaltına alındı. Melis C., M.Ç. ve A.Ö. tutuklandı.