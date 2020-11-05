DHKP-C operasyonu: Gözaltına alınan 97 kişiden 49’u tutuklandı, 23 kişi aranıyor

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen, DHKP-C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 97 kişiden 49’u tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP-C’nin ‘silahlı propaganda birliği’, ‘illegal alan’, ‘direniş meclisi’, ‘halk meclisi’, ‘alan komitesi’ ve ‘mahalle komitesi’ gibi yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 97’si gözaltına alınmıştı.