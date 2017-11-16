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DHKP-C operasyonu: ‘Berkin Elvan davasına provokasyon’ iddiasıyla iki kişi gözaltında

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İstanbul’da bugün yapılan DHKP-C operasyonunda, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın bugün görülecek duruşması öncesi, adliyede toplanacak grupları provoke edeceği öne sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Terörle Mücadele polisleri ve MİT, Beyoğlu Okmeydanı’ndaki Gençlik Federasyonu binasına helikopter destekli operasyon düzenledi.

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Polis binaya dış duvarı kırarak girdi. Ardından binanın farklı noktalarında bulunan çelik kapıları ve pencere korkulukları özel aletlerle kesildi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın bugün görülecek duruşması öncesi adliyede toplanacak grupları provoke edeceği iddia edildi.

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