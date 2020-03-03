DHA: Yunan polisi sığınmacıları dövüp çıplak halde geri gönderdi

Edirne’den Yunanistan’a geçen bir grup sığınmacının, Yunan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp Türkiye’ye geri gönderildiği öne sürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalanan sığınmacılar, Türkiye’ye geri gönderiliyor.

Reklam

DHA’nın haberine göre Türkiye tarafına itildiğini anlatan Muhammed Elhadar şunları söyledi: “Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Bu sabah, erken saatlerde Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Ellerindeki sopalarla döverek, Türkiye tarafına ittiler.”

Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan vatandaşı Ali Haskani de “Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Edirne’ye gelen binlerce sığınmacı, geceyi Edirne Otogarı’nda geçiriyor. Otogarda işletmeci olan Mustafa Altunhan, iş yerini, göçmenlerin geceleri geçirmesi için açtı.

Reklam

Çok sayıda göçmen de banklarda uyuyarak, sabahlıyor.