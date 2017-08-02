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Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Lucescu

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Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bugün Romanya’da bir araya geldiği Lucescu’yla her konuda anlaştı.

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NTV Spor’un haberine göre 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Rumen teknik direktör yıllık 2 milyon 500 bin avro alacak.

Bu akşam İstanbul’a gelmesi beklenen Lucescu, 4 Ağustos Cuma günü düzenlenecek imza töreniyle resmi imzayı atacak.

Geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş’ta da görev alan 72 yaşındaki teknik direktör, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit’i çalıştırıyordu.

Terim’le yolların ayrılmasının ardından dört maçlığına takımın başına geçmesi için için teklif götürülen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, federasyona olumsuz yanıt vermişti.

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