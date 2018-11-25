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Yaramazlara biraz batar!

DHA kareleriyle: Taksim’deki 25 Kasım eylemine izin yok

İstanbul Taksim’de kadın örgütlerinin yapmak istediği yürüyüşe polis izin vermedi.

Binlerce kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bugün akşam saatlerinde Tünel Meydanı’nda bir araya geldi.

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Türkiye’nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da saat 17.00’de başlayan eylemde yer aldı.

Ancak polis, izin almadıkları gerekçesiyle grubun yürümesine izin vermedi. Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla müdahalede bulundu, ardından da gaz tabancasıyla yere biber gazı sıktı.

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Oturma eylemine başlayan grup, bir süre sonra eylemlerini sonlandırdı.


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