DHA: Kamışlı’da ABD zırhlı aracı görüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinden, Suriye’nin Kamışlı kentindeki bir ABD zırhlı askeri aracı görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

YPG mensuplarının daha önce ‘karakol’ olarak kullandıkları belirtilen Kamışlı’daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görülmüştü.

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Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde görüntülen aracın bir süre önce ABD’nin Irak’tan Suriye’ye YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi.

DHA’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD’liler Kamışlı’dan çekildikten bir süre sonra bölgeye geri döndü. Görüntülenen bu araçları ise ABD’lilerin kullanıyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.