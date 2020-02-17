DHA ile İBB arasında ‘Kavuşma Durağı’ atışması

Demirören Haber Ajansı (DHA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında, belediyenin yapımını desteklediği ‘Kavuşma Durağı’ adlı platformun maliyetine ilişkin haber, atışma konusu oldu.

Fotoğraflar: İBB, Twitter

Taksim Meydanı’nda kurulan ve dün hizmete açılan geçici sergi platformu Kavuşma Durağı’nın maliyetine ilişkin bilgi DHA’nın dün sabah geçtiği haberde 652 bin lira yerine hatalı olarak ‘652 milyon lira’ diye servis edilmişti.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun da dün saat 16:30’da attığı bir tweetle DHA’nın uyarılara rağmen haberi düzeltmediğini söyleyip ajansı kınamıştı.

Ongun şöyle yazmıştı: “Taksim’deki #KavuşmaDurağı’nın yapım maliyeti alana açıkça konmuştur ve 652 bin liradır. Bu kadar şeffaf bir bilgiyi medyaya ‘652 milyon liraya mal oldu’ haberi ile duyuran Demirören Haber Ajansı’nı kınıyoruz. DHA uyarımıza rağmen bir düzeltme yapmayarak art niyetli davranmıştır.”

‘Haberin düzeltildiği bilgisi paylaşılmıştı‘

DHA ise bu sabah geçtiği bir haberde, maliyete ilişkin sehven yanlış bilgi verildiğini, daha sonra bunun hemen düzeltildiğini belirtti. DHA’nın haberinde Ongun’un suçlaması haksız bulundu.

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Haberde şöyle dendi: “İBB’nin İstanbul Taksim Meydanı’ndaki yaptırdığı platform sergi haberinde maliyet bedeliyle ilgili sehven yapılan hata editörlerimizce fark edilerek pazar sabahı saat 10.09’da düzeltilmiştir. Maliyet bedelinin sehven yazıldığı servis edilen fotoğraftan açıkça da anlaşılmaktadır. Yeni metin abonelerimize aynı saatte servis edilmiştir.

Ajansımızla saat 15.30’da irtibata geçen İBB yetkilileriyle haberin düzeltildiği bilgisi de paylaşılmıştır.

Ancak, İBB Sözcüsü Murat Ongun aynı gün saat 16.39’da attığı tweet ile DHA’yı haberi düzeltmemekte direnerek art niyetli davranmakla suçlamıştır. Ongun’un tweeti, DHA’ya her fırsatta saldırmayı görev edinen yanlı ve yandaş medya dedikodusu yapılan sitelerde yer bulmuştur.

Demirören Haber Ajansı, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik çizgisini sürdürmeye devam edecektir.”