DHA: İdlib’den kaçan 120 bin kişi Türkiye sınırına ulaştı

Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 120 bin kişi, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ediyor.

Fotoğraflar: DHA

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölge, hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra’nın kontrolünde bulunuyor. Son günlerde Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediği bildiriliyor.

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Temmuz ayının sonunda İdlib’de ateşkes kararı alınmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran ile iki yıl önce yapılan anlaşma çerçevesinde İdlib vilayetinin etrafında 12 gözlem noktası kurmuştu.

‘Savaşı durdursunlar’

DHA’nın Nuri Pir-Eser’in haberine göre, bombardıman nedeniyle Halep kırsalında yaşadıkları köyü ailesiyle birlikte terk edip Afrin’e doğru hareket eden Ahmed Bekru, füzeler nedeniyle evlerinin yıkıldığını belirterek şöyle söyledi: “Çocuklarımızı bombalardan kaçırdık. Çocuklarımızın suçu nedir? Müslümanlar olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz. Bizler sana güveniyoruz. Savaşı durdursunlar. Birleşmiş Milletler’den de aynı şeyi talep ediyoruz. Esad ve Putin savaşı durdursun. Bizler artık güvenli bir yerde oturmak, güvenli şekilde yaşamak istiyoruz. Acılardan ve savaştan artık yorulduk, bıktık. Ne olur sesimizi duysunlar.”

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‘Ailemizin can güvenliği yok’

Eşi, çocukları ve torunlarından oluşan 11 kişilik aile grubuyla birlikte, saldırı altındaki Maaret El Numan’dan kaçan Mustaf Abu Dahil ise şunları söyledi: “Rusya, İran ve Esad rejimi uçaklarla köyümüze saldırı düzenledi ve biz kaçmak zorunda kaldık. Saldırılar çok şiddetliydi, ölebilirdik. Bu nedenle kuzeye geldik. Sırf bizim ilçemizden 100 binin üzerinde insan geldi. İdlib’in kuzeyi güvenli ama kalacak yer yok. Boş bulduğumuz bir yere branda, ip, battaniyelerle derme çatma çadır kuruyoruz. Uçak saldırıları nedeniyle başka çaremiz yok. Ailemizin can güvenliği yok. Hava burada soğuk ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Halimizi gören, çaresizliğimizi duyanlardan yardım bekliyoruz.”