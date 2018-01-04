DHA haberinin arkasında: Antalyalı talihli parasını tahsil etti, aylık faizi 175 bin lira

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibinin Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğunu duyuran Doğan Haber Ajansı, haber yalanlanmasına rağmen, paranın tahsil edilip bankaya yatırıldığını bildirdi.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL’nin İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıkmıştı.

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Antalya’daki talihlinin kim olduğuna ilişkin tartışmalar, DHA’nın dün öğle saatlerinde aboneleriyle paylaştığı haberle başlamıştı.

Habere göre, Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisi, yani 15 milyon 250 bin liranın sahibi Murat Tokmak adlı kuryeydi.

Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu DHA’ya doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söylemişti. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetmişti.

Haber yalanlanmıştı

Haberden sonra evli ve bir çocuk babası 25 yaşındaki Murat Tokmak, İHA’ya konuşmuş, olup bitenleri müdürü aracılığıyla öğrendiğini anlatarak eşinin rahatsızlığı nedeniyle üç günlük izne gittiğini söylemiş, parası olmadığı için bilet almadığının belirterek, “Bana ikramiye çıktığını müdürümden duydum. ‘Böyle böyle bir haber var’ dedi. Cuma günü herkesi işyerime beklerim. Yani işimin başındayım, sıkıntı yok” demişti.

Ancak DHA bugün Tokmak’ın, büyük ikramiyeyi Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden salı günü tahsil ettiğini yineledi.

Haberde paranın Tokmak’ın ailesinden birinin adına bankaya yatırıldığı, aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.

Yarına kadar izinli olan Tokmak, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini de söylemiş.