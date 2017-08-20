DHA: Antalyaspor Samir Nasri’yle anlaştı, ‘ceza’ ihtimaline karşı ‘özel’ sözleşme yapılacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak Sevilla’da forma giyen Manchester City’nin Fransız yıldızı Samir Nasri’yle anlaşmaya vardı.

DHA’nın haberine göre bugün Antalya’ya geleceği belirtilen 30 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalanacak.

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Geçen transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da ilgilendiği Nasri’ye yıllık 4 milyon avro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

‘Ceza’ ihtimaline karşı ‘özel’ sözleşme

Öte yandan geçen sezon bir klinikte gördüğü tedavi nedeniyle hakkında ‘doping’ soruşturması başlatılan Fransız futbolcuyla özel bir sözleşme yapılacağı ve oyuncunun ceza alması durumunda kırmızı-beyazlı takımın finansal haklarının korunacağı kaydedildi.