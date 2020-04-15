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Yaramazlara biraz batar!

DHA: Alaattin Çakıcı tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın dün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni infaz düzenlemesi kapsamında bugün tahliye edildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’nın haberine göre Ankara’daki Sincan Kapalı Cezaevi’nde bulunan Çakıcı gece yarısı tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarının bulunduğu otomobiller, konvoy halinde kampüsten ayrıldı.

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Düzenleme kapsamında, Çakıcı’nın yattığı süre denetimli serbestliği karşıladığı için doğrudan koşullu salıverilme ile tahliye edildiği belirtildi.

Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi tahliyeye ilişkin Twitter’daki açıklamasında “Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan’ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur” dedi.

Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F tipi cezaevine nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. 

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Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin adını telaffuz ederek ‘genel af’ istemesiyle gündeme gelmişti. Bahçeli Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret de etmişti.

Yeni yasayla, cezaevlerinden 90 bine yakın kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus olmak üzere üç yıla çıkarılıyor. Bazı suçlarda cezaların 4’te 3’ü değil, yarı süresi cezaevinde infaz edilecek.

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