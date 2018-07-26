DGM’nin 17 yıl önce yasakladığı ‘Kürdistan Tarihi’ kitabı yine yasaklandı

Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği, ‘Kürdistan Tarihi’ adlı kitabı yasakladı. Kitap, 17 yıl önce de Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından yasaklanmıştı.

Kürt Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve Avesta Yayınları’ndan çıkan kitabın ilk baskısı, 2001’de İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından toplatılmış, yapılan yargılamada yayınevine para, sahibine hapis cezası verilmişti.

Reklam

Kürdistan 24’ten Adem Özgür’e konuşan Avesta Yayınları sahibi Abdullah Keskin, karar tarihinin 1 Temmuz 2018 olduğunu belirtti. 17 yıl sonra bir kez daha yasaklanan kitabı yayınlayan yayıncı Keskin, karara ilişkin şunları söyledi: “İstanbul başsavcılığı tarafından yayınevine gönderilen iki polis, bazı kitaplarımız hakkında bilgi istedi. Ellerindeki savcılık belgesinde, ‘Kürdistan Tarihi’ kitabıyla ilgili Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasaklama kararı olduğunu gördük. Bu konuda bize herhangi bir bildirimde bulunulmadı; burada tuhaf bir karmaşa var.”

Daha önce ‘Kan, İnançlar ve Oy Pusulaları’, ‘Cesur Adamların Ülkesine Yolculuk’, ‘Tasavvur mu Gerçek mi?’, ‘Mahabad Kürt Cumhuriyeti Büyük Güçlerin Politikasında Kürtler 1941-1947’, ‘Mağdur Diasporadan Sınırötesi Vatandaşlığa mı?’, ‘Ülkemde Bir Yabancı’, ‘Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar Safeviler ve Kürtler’, ‘Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur: Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar’, ‘Kürdistan Bayrağının Altında’ ve ‘Irak’ta Soykırım’ kitaplarının da yasaklandığını hatırlatan Keskin, toplama kararı verilen bu kitapların tümünün doktora tezi olduğunu söyledi.

Reklam

Bugüne dek yayınladığı Kürtçe ve Türkçe kitap sayısı 600’ü geçen Avesta Yayınları, Türkiye’de 23 yıldır Kürtçe kitap yayınlıyor.