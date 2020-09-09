‘Dezenfekte edeceğiz’ diyerek girdikleri evi soydular: Üç kişi tutuklandı

Kırşehir’de, Covid-19 salgını nedeniyle dezenfekte edeceklerini söyleyerek girdikleri bir evde hırsızlık yapan beş şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kaman’ın Yelek köyünde ikamet eden C.S., İl Sağlık Müdürlüğü’nden dezenfeksiyon çalışması için yollandıklarını söyleyen üç kişinin, masanın üzerine bıraktığı cüzdan ve cep telefonunu çaldığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

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Ekipler, şüpheliler M.K., C.D. ve D.D’yi Başköy’de yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, cüzdan, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların ‘ortak çalıştıklarını’ söylediği A.A. ve A.A. da Kırşehir otogarında, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.A, A.A. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.D. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.