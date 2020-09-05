Dezenfektan sürdükten sonra mum yakarken alevler içinde kaldı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kadın, hafta içinde eline dezenfektan sürdükten sonra mum yaktığı sırada vücudunun alevler içinde kaldığını söyledi.

Fotoğraf: New York Post

Round Rock kentinde yaşayan Kate Wise, KHOU-TV’ye yaşananları şöyle anlattı: “Elime dezenfektan sürdüm. Mum yakıyordum. Bir anda elimde dezenfektan olan her yer alevler içinde kaldı. Daha sonra yüzüme sıçradı. Sadece birkaç saniye içinde vücudum alevler içindeydi. Kıyafetlerimi çıkarmayı başardım, kızlarım komşulara koştu yardım istemek için. O sırada köpeklerimi ve engelli kızımı dışarı çıkardım. Alevler nedeniyle yakındaki dezenfektan şişesi de patladı.”

Reklam

Wise, yoğun bakımda tedaviye alınırken Round Rock İtfaiyesi inceleme başlattı.

Uzmanlar, dezenfektanların çoğu alkol içerdiği için bu ürünlerin üzerinde ateşten uzak tutulmaları gerektiği konusunda uyarı bulunduğuna dikkat çekiyor.

Virginia İş Güvenliği ve Sağlığı Programı’ndan Jennifer L. Rose da kullananların ciltleri tamamen dezenfektanı emmeden ateşle temastan kaçınması konusunda uyarıda bulundu. Rose, “İzopropil yanıcıdır ve kolay tutuşur. Çok dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.