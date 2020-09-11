Dezenfektan kutusuna kireç sökücü konuldu; iki kişi hastanelik oldu

İzmit’te bir alışveriş merkezindeki restoranda çalışanlardan biri, dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döktü. Gözlerine kimyasal gelen restoran çalışanı ve bir müşteri hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Bu sabah Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezindeki restoranda çalışan Yusuf Yıldırım (20) dezenfektan kutusunu doldurmak istedi. Yıldırım, dezenfektan sandığı kireç sökücüyü kutuya dökünce bir anda tepkimeye yaşandı, patlama meydana geldi.



Yıldırım ile müşterilerden Fikret Kesik’in (39) yüz ve gözlerine kimyasal madde geldi. Yıldırım ve Kesik acı içinde yere yığıldı.

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Gözlerini açamayan Yıldırım ve Kesik, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.