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Yaramazlara biraz batar!

Dezenfektan içtiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

Tekirdağ’da corona virüsünden korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan haberde, Çerkezköy’de yaşayan ve psikolojik sorunları olan Barış Çimen’in dün dezenfektan ve etil alkol içtiği öne sürüldü.

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Annesi ve ablasının çağırdığı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen’in kesin ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme sonrası belli olacak.

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