Dezenfektan içtiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

Covid-19 salgını, bu yıl binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalıyı, 25 Nisan Anzak Günü’nde ‘evde’ kalmaya mecbur etti. Şafak vakti kapılarının önüne çıkan iki halkın fertleri atalarını mum yakarak ve dua ederek andı.