‘Dezenfeksiyon’ ihalesini reklam firmasının 21 gün önce kurduğu şirket almış

İstanbul’un Beykoz ilçesinde belediyenin ‘corona’yla mücadele kapsamında açık ve kapalı alanların dezenfeksiyonu için açtığı ihaleyi, 2 milyon 626 bin lira bedelle ihaleden 21 gün önce kurulmuş bir şirketin aldığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre belediyenin sağlık işleri müdürlüğü, 7 Nisan’da ihale açtı.
AKP’li belediyenin pazarlık usulü (davet yoluyla) düzenlediği ihalede yaklaşık maliyet 2 milyon 958 bin 301 lira belirlendi.
İhaleye üç teklif verildi.
17 Mart’ta kurulan Cleanet Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi ihaleyi 2 milyon 626 bin lira bedelle kazandı.
16 Nisan’da şirketle sözleşme imzalandı. İş 16 Temmuz’da sonlandı.
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sahibi DNC Medya Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri şirketi görünüyor. Şirketin kuruluş tarihi ise 17 Mart 2020.