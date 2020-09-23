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Yaramazlara biraz batar!

‘Dezenfeksiyon’ ihalesini reklam firmasının 21 gün önce kurduğu şirket almış

İstanbul’un Beykoz ilçesinde belediyenin ‘corona’yla mücadele kapsamında açık ve kapalı alanların dezenfeksiyonu için açtığı ihaleyi, 2 milyon 626 bin lira bedelle ihaleden 21 gün önce kurulmuş bir şirketin aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre belediyenin sağlık işleri müdürlüğü, 7 Nisan’da ihale açtı.

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AKP’li belediyenin pazarlık usulü (davet yoluyla) düzenlediği ihalede yaklaşık maliyet 2 milyon 958 bin 301 lira belirlendi.

İhaleye üç teklif verildi.

17 Mart’ta kurulan Cleanet Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi ihaleyi 2 milyon 626 bin lira bedelle kazandı.

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16 Nisan’da şirketle sözleşme imzalandı. İş 16 Temmuz’da sonlandı.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sahibi DNC Medya Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri şirketi görünüyor. Şirketin kuruluş tarihi ise 17 Mart 2020.

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