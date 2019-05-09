Deyr ez Zor’da Arap aşiretler DSG’ye karşı gösteri yaptı

Suriye’nin Deyr ez Zor vilayetinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki doğu kısmında Arap aşiretler protesto gösterilerine başladı.

Fotoğraf: Reuters

Arap aşiretleri daha iyi yaşam koşulları, iş ve karar alma sürecinde daha çok yer alma talepleriyle DSG’yi protesto etti.

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Associated Press’e konuşan ve adının yazılmasını istemeyen bir DSG yöneticisi, protestoların Suriye hükümetinin yararına olduğunu öne sürerek IŞID’e karşı kazanılan zaferin gölgelendiğini söyledi.

Protestolara katılan Arap aktivistlerden Omar ebu Laila ise bölge halkının, refahını çalan DSG’den bıktığını dile getirdi.

Associated Press, protestoların büyümesi halinde ABD’nin bölgedeki planlarının zarar göreceği değerlendirmesini yaptı.

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Deyr ez Zor’un Fırat’ın doğusunda kalan DSG bölgeleri Suriye’nin petrol yataklarını barındırıyor. Bölgede halen ABD askerleri de DSG’yi desteklemek için bulunuyor.