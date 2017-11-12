Her devrin sorunu: Karpuz alırken sakatlanan müşteriye 7.5 milyon dolar tazminat

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ABD’nin Alabama eyaletinde dünyaca ünlü perakende zinciri Walmart’tan karpuz alırken düşerek sakatlanan müşteri, yedi buçuk milyon dolar tazminat kazandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Henry Walker karpuz almak isterken ayağı reyonun önündeki tahta paletlere sıkıştı, düşen Walker kalçasını ve bir bacağını kırdı.

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İki yıl önce yaşanan kaza öncesinde 59 yaşında olan Walker’ın kazadan önce haftada üç kez basketbol oynadığı, şimdi ise yürüteçle yardımıyla yürüdüğü ancak artık bu yetilerini kaybettiği belirtildi.

Walmart ise karpuz reyonunun ülke genelinde kullanıldığını ve yaralanmanın müşterinin kendi dikkatsizliği nedeniyle yaşandığını savundu.

Jürinin cezasını ‘aşırı’ bulduklarını belirten Walmart sözcüsü, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Walker’ın avukatı Charlie Gower ise ‘Walmart’ın kazayı umursamadığını’ söyleyerek kararın adil olduğunu savundu: “Birinin ayağının sıkışmaması için tahta paletin üstünü kapatmaları gerekiyordu ve yapmadılar.”