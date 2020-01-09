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Yaramazlara biraz batar!

Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye ‘daha sert intikam’ uyarısı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Araghi, Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenleyen İran’ın ‘yakında daha sert bir intikam’ alacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Araghi’nin Tasnim haber ajansındaki açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşamki açıklamalarını izledi.

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Geçen hafta cuma günü İranlı general Kasım Süleymani’yi öldüren hava saldırısı için talimat veren Trump, dün de İran’ın ABD üslerine yaptığı misillemede ABD askerlerinin zarar görmediğini ifade ederek Tahran’ın ‘saldırgan tutumundan vazgeçiyor’ gözüktüğünü ifade etmişti.

Tasnim’de yer alan başka bir haberde ise, Devrim Muhafızları’nın ikinci en kıdemli yetkilisi olan Ali Fadavi, ABD hedeflerine füze saldırısının İran’ın askeri gücünün bir göstergesi olduğunu ifade ederek, ABD askeri birlikleri için “Elleri kolları bağlı kaldı” dedi.

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