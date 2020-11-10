Devrilen gardırobun altında kalan altı yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde, devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralanan altı yaşındaki Efsun Çalış hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İlçe merkezinde yaşayan üç çocuklu Mehmet-Melahat Çalış çiftinin en küçük çocukları Efsun, elbisesini almak istediği gardıroba yetişemeyince, şifonyerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesi bozulan küçük kız, yere düştü. Gardırop da sarsıntıyla üzerine devrildi.

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Uzun süre sesini duymadıkları kızını evin içinde arayan anne Melahat Çalış, odaya girdiğinde kızını dolabın altında yaralı halde buldu. Baba Mehmet Çalış’ın yardımıyla dolabın altından çıkarılan Efsun ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

Efsun Çalış’ın cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.