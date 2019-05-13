Devrik başkan Beşir’e teröre finans ve kara para aklama suçlaması

Sudan’da 11 Nisan’da düzenlenen askeri darbe ile görevden alınan eski devlet başkanı Ömer el-Beşir, soruşturma savcılığı tarafından göstericileri öldürmek, teröre finansal destek sağlamak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre, Beşir iktidarının son günlerindeki protestolar sırasında bir doktorun ölümüyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Sudan başsavcılığı, Beşir’i protestocuların öldürülmesine doğrudan karışmaktan suçlu buldu.

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Beşir, mayıs ayı başında savcılık tarafından, hakkındaki teröre finans sağlamak ve kara para aklama suçlarından da sorgulandı.

30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Ömer el-Beşir’in iktidarı, aralık ayında istifasını isteyen gösterilerle sarsılmaya başlamış, 11 Nisan’da ise yönetimi ele alan askeri konsey, Beşir’i iktidardan uzaklaştırmıştı. Beşir’in Hartum’da bir cezaevine konulduğu bildiriliyor.

Muhalefet ile askeri konsey arasında yeni hükümet kuruluşu için görüşmeler sürüyor.

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Öte yandan Reuters’in haberine göre, iktidarın bir an önce sivillere devredilmesini isteyen protestocular, başkent Hartum’da gösteri düzenledi.

Polis ve Acil Müdahale Gücü kuvvetlerinin, göstericilere karşı gözyaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. Hartum’un ana caddelerine giden yolun göstericiler tarafından tıkanması üzerine bariyerleri sökerek gösterilere izin veren Sudan güvenlik güçlerinin, daha sonra gaz kullanarak müdahalede bulunduğu, bildirilirken olayda kaç kişinin yaralandığı veya hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi edinilemedi.