Devredilmeyen lojmanlardan 32 milyon lira zarar edilmiş

Sayıştay’ın 2018 denetim raporunda Elektrik Üretim A.Ş.’nin dört lojmanında toplam 32 milyon 518 bin liralık zarar edildiği belirlendi.

Fotoğraf: DHA

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’na sunulan raporda bazı termik santrallerin özelleştirilerek devredilmesine karşın santrallere ait lojman ve sosyal tesislerin kamu bünyesinde kaldığı, bu nedenle zarar edildiği tespit edildi.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) Orhaneli Termik Santrali’nin özelleştirilmesinden sonra 218 lojmanda 35 kişi otururken, bakım ve koruma işleri için 34 kişinin çalıştığı, bu nedenle de 2 milyon 430 bin lira zarar edildiği tespit edildi. 218 lojmanın 116’sının boş, 68’inin ise hasarlı olduğu belirlendi.

Zonguldak’ta 13 milyon, Manisa’da 15 milyon zarar

Raporda, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Hamitabat Santrali’nin de özelleştirilmesinin ardından 218 lojmanın 14’ünün kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Buradaki lojmanları işleten müdürlüğün zararı 741 bin lira olarak hesaplandı.

Zonguldak’ın Çatalağzı ilçesindeki termik santralin özelleştirilmesinden sonra 252 lojmanın içindeki bazı sitelerin yönetiminde beş kurum personeli ile 37 hizmet alım personelinin görev yaptığı belirlendi. Lojmanları işleten müdürlüğün zararı 13 milyon 538 bin lira olarak tespit edildi.

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Manisa’nın Soma ilçesindeki termik santralinin özelleştirilmesinin ardından 128 lojmanın 2018 yılının haziran ayında Soma Belediyesi’ne devredildiği ifade edildi. Soma’daki lojmanları işleten müdürlük ise 15 milyon 809 bin lira zarar etti.

Buna göre EÜAŞ’a ait dört farklı yerdeki koordinasyon işletme müdürlüklerinin toplam zararı 32 milyon 518 bin lira oldu.

‘Zararın önlenmesi için elden çıkarılmalı’

Raporda santral özelleştirilmelerinden sonra EÜAŞ’ta kalan lojman ve sosyal tesislerin yıllar içinde yıpranması nedeniyle ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve yönetim giderlerinden kaynaklanan zararların önlenmesi için lojman ve sosyal tesislerin elden çıkarılması gerektiği belirtildi.