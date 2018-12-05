Devletten yüzde 96’lık israf payı: Uçmayan yolcu için 160 milyon lira ödendi

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı’nda ‘garanti’ yolculardan sadece yüzde 4’ü havalimanını kullandı. Devlet uçmayan yolcu için şirkete beş senede 160 milyon lira ödedi.

Kütahya Zafer Havalimanı AKP’ye yakınlığıyla bilinen İçtaş tarafından inşaa edilmiş, 2012’de hizmete açılmıştı. İbrahim Çeçen’e ait şirket Kuzey Ormanları’nı tahrip eden İstanbul Havalimanı’nı da üstlenen firmalar arasındaydı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap’ın önergesine verdiği yanıtta, YİD kapsamındaki altyapı projelerine ‘garanti’ olarak ödenen para miktarını açıkladı. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre YİD modeliyle ihale edilen projelerde garanti ödeme miktarı, 2017’de 3 milyar 403 milyon lirayı buldu.

Turhan verdiği yanıtta Kütahya Zafer Havalimanı’na da değindi. Bakan, havalimanında ‘garantili’ yolcu sayısına ulaşılamadığı için devletin şirkete beş yılda 26 milyon 691 bin 626 avro (160 milyon lira) ödediğini açıkladı. Buna göre, iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin avro (yaklaşık 32 milyon lira), dış hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin avro (yaklaşık 128 milyon lira) ödendi.

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2012-2016 arasında 4 milyon 73 bin 18 yolcu garantisi verilmesine rağmen 170 bin 534 yolcu havalimanını kullandı.

Yani garanti sayısının sadece yüzde 4’ü gerçekleşti.

Turhan, uzun dönemde havalimanının 1 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlayacağını da savundu.

2019-2021 döneminde kamu-özel işbirliği projeleri için işletici firmalara garanti edilen gelir kapsamında en az 37 milyar 122 milyon lira ödeneceği bildirilmişti.