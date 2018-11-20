Devlette ‘ankesör’ teyakkuzu: TSK’daki operasyonlar diğer kurumlara yayılıyor

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının, bugüne kadar askerlere yönelik ‘FETÖ‘ operasyonlarında kullanılan ‘ankesörlü telefon’ takibini devletin diğer kurumlarına da yayıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘FETÖ ile mücadele’ başlığı altında bilgi verirken devleti bu konuda rahatlatmak için Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre iki bakanlığın yürüttüğü ortak çalışma büfe ve ankesörle telefonlardan yapılan ‘ardışık arama’ üzerine kurulu. Soruşturma kaynaklarının, cep telefonlarına indirilen ‘Bylock’tan daha önemli delil olarak nitelendirdiği yöntemi kullanan ‘FETÖ imamları’yla irtibata geçen kamu görevlilerine önümüzdeki dönem kapsamlı operasyon yapılması gündemde. Bu kapsamda gözaltına alınanların yüzde 30’undan fazlasının ‘itirafçı‘ olmasını dikkate alan iki bakanlık, örgütün devletteki yapılanmasını önemli ölçüde deşifre etmeyi planlıyor. İki bakanlığın çalışmasında, bu yeni delilin soruşturmalarda nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıların belirleniyor.

‘FETÖ üyeleri‘nin, deşifre olmamak için kullandığı bu yönteme göre ‘örgüt abisi’, sorumlu olduğu üyeleriyle büfe veya ankesörlü telefonlardan arayarak haberleşiyordu. Özellikle bu yöntem, TSK’daki askerlerden sorumlu ‘imamlar’ tarafından sıkça kullanılıyordu. Bu yolla örgütle irtibatlı askere, buluşma günü, saati ve yeri bildiriliyordu.

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Savcılıklar, geçmişe dönük büfe ve ankesörlü telefon kayıtları üzerinden yaptığı araştırmada ardışık şekilde yapılan aramayı şüpheli olarak kayda geçiriyor. Bu yolla örgüt üyeleri deşifre oluyor. Bu yöntem, devlet içinde ‘Bylock’ kullanmayan ve halen deşifre edilmemiş örgüt üyelerinin tespit edilmesini sağlayacak.