Devletin yeni opera-bale müdürü Karahan: Opera yüksek sanattır, halk da yüksektedir

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne atanan Murat Karahan “Kimse aşağıda veya yukarıda değil” dedi.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan kararname ile genel müdürlüğe atanan Sözcü’den Deniz Ayhan’a yaptığı açıklamada Murat Karahan “Türk bestecileri, opera bestelemeleri için teşvik etmenin yollarını arayacağız. Bestecilere maddi bir motivasyon sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bozmak istediğim ezberlerden biri de ‘Operayı halka indireceğiz, halkı operaya çıkartacağız.’ Kimse aşağıda veya yukarıda değil. Halkımız da çok yüksekte, opera da çok yüksekte bir sanat” diye konuştu.

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Daha önce de bir süre genel müdürlük görevini yürüten Murat Karahan, Ankara Opera ve Balesi’nde tenor olarak görev yapmış ve Bolşoy Tiyatrosu’ndan Londra’daki The Royal Opera House’a kadar dünyanın önemli sahnelerinde konserler vermişti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Kurt atandı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Kurt, başrejisör ve sanat yönetmeni olarak görev yapmıştı.