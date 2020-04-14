Devletin yatırdığı 1700 doları beklerken hesabında 8.2 milyon dolar buldu

ABD’nin Indiana eyaletinde, bir adam, devletin Covid-19’la mücadele kapsamında vaat ettiği 1700 dolarlık (11 bin 580 lira) ödemeyi beklerken hesabında 8.2 milyon dolar (55.86 milyon lira) olduğunu fark etti.

Fotoğraf: New York Post

New Chicago’da yaşayan Charles Calvin, herkese 1000 dolar (6 bin 812 lira), çocuğu olanlara ise ek ödeme öngören ekonomik destek paketi kapsamında hesabına aktarıldığını düşündüğü paranın 200 dolarını (1362.4 lira) çekmek için ATM’ye gitti.

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Cuma günü, 1700 dolar yattığını düşünerek ATM’ye giden Calvin 200 dolar çekti ve kalan parayı görmek için talep ettiği makbuza baktığında 8.2 milyon doları görünce şaşkına döndü.

Gönüllü itfaiyecilik yapan Calvin, “Herhalde bir yanlışlık var diye düşündüm defalarca kartı sokup bakiyeye baktım ama 8.2 milyon dolar yazıyordu. bu kadar parayı hiç birarada görmedim. Şoke oldum” dedi.

Calvin pazartesi günü bankayı aradığında ise hesabında sadece olması gereken para, devletin yatırdığı meblağ vardı. Haftasonu rüyalarına giren milyonlar yoktu. “Hayali bile güeldi” diyen Calvin, bu yanlışlığın hükümetten mi yoksa bankadan mı kaynaklandığını bilmediğini söyledi.