Devletin enflasyonu: Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11

Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak tespit edildi. Vergi, harç ve ceza tutarları, yeni yılda bu oranda zamlanacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde, kanunda, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK’in yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.
Söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.