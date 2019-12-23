Devletin enflasyonu: Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58

Cumhurbaşkanlığı, 2020 için ‘yeniden değerleme’ oranının yüzde 22.58 olarak belirlendiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan iki karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, gelecek yıl harç ve cezalara yapılacak zam oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

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Yeniden değerleme oranıyla ilgili karar şöyle: “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.”

MTV’ye de zam

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki (MTV) fiyat artışı da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, yeni yılda MTV’ye yüzde 12 zam yapıldı. Bu karar 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

TÜİK, kasım ayı için açıkladığı verilerde, yıllık enflasyonun 10.56’ya yükseldiğini duyurmuştu.