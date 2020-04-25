Devletin destek amaçlı verdiği parayı çalmak için girdikleri evin sahibini saatlerce rehin aldılar

ABD’nin Indiana eyaletinde, silahlı dört adam, devletin salgın sürecinde destek amaçlı verdiği parayı çalmak amacıyla evine girdikleri bir kadını saatlerce rehin aldı.

Lake Station kentinde yaşayan kadının evine geçen cumartesi, o uyurken, gece saat 01:00 gibi giren dört kişi önce cep telefonunu aldı. Kadını takip eden ve parayı aldığını bilen şüpheliler, silah doğrultarak, “Vermezsen vururuz. Parayı verene kadar rehin tutacağız” dedi. Kadın, paranın evde olmadığını söyledi.

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Evde arayıp bulamayınca adamlardan biri kadına şiddet uyguladı ve bir kez daha nereye sakladığını sordu. Adamlar sonuç alamayınca, “Tekrar geleceğiz, sakın polise gitme” diyerek sabah 06:00’da evden ayrıldı. Kadın bu tehditlere aldırmayarak polise gitti.

Polis, kısa sürede kadının evine giren dört kişiyi yakaladı. Dördünün de tutuklu yargılanacağı belirtildi.

ABD yönetimi, herkese 1000 dolarlık (6 bin 980 lira) destek vaat etmiş, çocuğu olanlara ekstra para yatırılacağını açıklamıştı.