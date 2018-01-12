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Yaramazlara biraz batar!

Devletin bulamadığını ‘defineciler’ keşfetti: Kaçak kazıdan 1800 yıllık mozaik çıktı

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Mersin’deki bir kaçak kazıda milattan sonra ikinci yüzyıla tarihlenen bir mozaik bulundu.

1800 yıllık mozaik. (Fotoğraflar: DHA)

Tarsus ilçesindeki Şehit Mustafa Mahallesi’nde tek katlı evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

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Polisler eve gittiklerinde 4 metre genişlik, 3 metre de derinliğe sahip olan bir çukur kazıldığını gördü.

Kaçak kazı yapanların, üzerine balık ve kuş figürleri işlenen 5 metrekarelik, 1800 yıl öncesine ait bir mozaik buldukları anlaşıldı. Ayrıca kalp şeklinde 80 çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına da rastlandı.

Müze müdürlüğü ekipleri mozaiği ve lahdi korumaya, polisler de kaçak kazı yapan S.A.’yı gözaltına aldı.

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