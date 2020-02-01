‘Devlete ve millete zararlı’ deyip kanıtlayamadığı şirkete tazminat ödeyecek

Yargıtay, bir GSM şirketi için “Devlete ve millete zararlı” deyip bunu kanıtlayamayan bayi sahibi bir kişinin tazminat ödemesine hükmetti.

Fotoğraf: DHA

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’in haberine göre Diyarbakır’da yaşayan kişi, bir GSM şirketiyle olan bayilik anlaşmasını iptal etti.

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Aynı kişi, şirket hakkında Twitter üzerinden devlet kurumları ile basına, GSM şirketinin adını vererek “Devlete ve millete verdiği zararlarla ilgili belge ve çalışmalarım var. Sesimi duyurmak için yardımınızı rica ediyorum” diye mesajlar attı.

Bunun üzerine şirket Diyarbakır 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, şirketi suçlayan kişinin delil gösteremediğini, ‘incitici beyanlarla kötülediği’ gerekçesiyle 20 bin lira ödemesine hükmetti.

Kararı temyiz üzerine değerlendiren Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi de hükmü onadı.