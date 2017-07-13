Devlet yine koruyamadı: Kayseri’de uzaklaştırma kararına rağmen eve gelen adam eşini öldürdü

Kayseri’de uzaklaştırma kararına rağmen eve gelerek eşini öldüren adam gözaltına alındı.

Tomarza ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Abdurrahim Polat, dün saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki eşi Meral Polat’ın yaşadığı eve geldi.

Reklam

Polat, uzaklaştırma kararına rağmen geldiği evde iki kızını ekmek almaya bakkala gönderdi. Ardından da eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Evdeki pompalı tüfeği alarak kaçan Polat, evin yakınlarında gördüğü, aralarında husumet bulunan Yunus Avcıoğlu’na ateş etti.

Polisten 300 metre kaçtıktan sonra gözaltına alınan Polat, cinayeti itiraf etti. Meral Polat’ın cenazesi de otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.