Devlet ve yargı, gazeteci davaları için Alçı’yı eleştirmiş: Sırayla hepsi tutuklanacak

Eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan ‘FETÖ soruşturması yürütülüyor’ iddialarına köşesinde yanıt veren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hükümetin ‘yargıya müdahale etmekle’ suçlandığı dönemde şöyle yazdı: “Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından ‘saf olmak’la, yanlış davranmakla itham edildim.”

Haber sitesi Oda Tv, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve eşi Sabah gazetesi eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘FETÖ’ soruşturması yürütüldüğünü iddia etmişti.

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Habertürk’teki köşesinde bugün hakkındaki iddialara değinen Alçı, 17-25 Aralık sürecinde ‘fırsatçılık yapıp Gülen’i destekleyenlerin’, ‘FETÖ’ çuvalına atılmasına karşı çıktığını savundu: “Siyasi hasımlıktan ötürü yapılan bu yanlışın suç olarak görülmemesi gerektiğini ifade ettim. Şu an FETÖ kapsamında yargılanan Sözcü, Cumhuriyet ve Berberoğlu gibi davalara ve tutukluluklara karşı tavır aldım. Bu noktada devlet ve yargıyla ters düştüm.”

Şu an ‘FETÖ’ kapsamında devam eden Sözcü, Cumhuriyet ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davalarına ve tutukluluklarına karşı tavır aldığı için devlet ve yargıyla ters düştüğünü söyleyen Alçı, hükümetin ‘yargıya müdahale etmekle’ eleştirildiği dönemde aldığı tepkiyi şu sözlerle özetledi: “Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından ‘saf olmak’la, yanlış davranmakla itham edildim. Söyledikleri şuydu: ‘Eğer güç onlarda olsa bize çok daha beterini yaparlar. Bu adamlara taviz verilemez. Sırası geldikçe hepsi tutuklanacak.’”

Hakkında çıkan iddialardan sonra kendini sorgulamaya başladığını söyleyen Alçı, “Devletle ters düşmek pahasına özgürlüklerini savunduğum çevreler, benim ve ailemin tutsaklığını istiyorsa ne yapacağım? Ben demokratım ama karşıdakiler faşist ise nasıl davranmalıyım?” diyerek, ciddi bir yol ayrımında olduğunu yazdı ve siyasi yargılamalar karşısında bir daha aynı tavrı sergilemeyeceği imasında bulundu.