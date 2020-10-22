Devlet Tiyatroları’ndan özel tiyatroya koşullu sahne desteği: Oyun metni incelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB’nin yaptığı gibi kendisine ait tiyatroların sahnelerini aralık ayında özel tiyatrolara açacak. Ancak onay için önce oyun metni incelenecek.

Fotoğraf: devtiyatro.gov.tr

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre özel tiyatrolara sahne tahsisi uygulaması 1 Aralık’tan başlayacak, 15 Haziran 2021’e kadar sürecek.

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İlk olarak, aralık ayında Devlet Tiyatroları’nın sahnesini kullanmak isteyen özel tiyatrolar 10 Kasım’a kadar bakanlığa başvurmak zorunda. Diğer aylarda sahneyi kullanmak isteyenlerse en az iki ay önceden talebini iletmek zorunda.

Başvuru şartları

Yerleşik ve turne sahneleri için yalnızca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı özel tiyatrolar başvurabilecek.

Özel tiyatrolar, kendi salonu bulunan kentlerdeki sahneler için başvuramayacak. Devlet Tiyatroları, sahnede önceliği o kentin özel tiyatrosuna verecek.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün e-posta adresine iletilecek başvurularda oyun metninin de gönderilmesi gerekiyor.