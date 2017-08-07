Devlet Tiyatroları, Tanpınar ve Orhan Veli’nin izini sürüyor

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Devlet Tiyatroları, Ulus’taki genel müdürlük binasında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli Kanık’ın bir dönem yazılarını yazdıkları odaları araştırıyor.

Anadolu Ajansı’ndan Burçu Çalık’a konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, bu odalarda halka açık ‘okuma tiyatroları’ ve ‘şiir günleri’ düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

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15 günde bir edebiyat söyleşileri ve okuma tiyatroları

sahnede olmasını çok arzu ettikleri ancak sahneye uyarlamada zorluklar yaşanan oyunlar bulunduğuna işaret eden Birecik, “Mesela ülkemizin Shakespeare’i olarak bilinen Abdülhak Hamit Tarhan’ın ‘Finten’ adlı oyununu, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin ‘Amak-ı Hayal’ini okuma tiyatrosu yapmak istiyoruz. Devlet Tiyatroları bünyesinde 15 günde bir edebiyat söyleşileri ve okuma tiyatrolarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Birecik, okuma tiyatrosunun dünyada çok yaygın örnekleri bulunduğuna işaret ederek sözlerine şunları ekledi: “Tanpınar’ın burada yaşadığı sürece yazdığını varsaydığımız eserlerinden birtakım izler bulmaya çalışıyoruz. Çalışma odasının nerede olduğuna yönelik birtakım iddialar da var. O iddiaların temelini oluşturursak temsili bir odayı seçeceğiz. Belki de bulacağız odasını. Benzer şekilde Orhan Veli Kanık için de eş zamanlı araştırmalarımız sürüyor. Orhan Veli’nin odasında şiir günleri, Tanpınar’ın yaşadığı odada edebiyat söyleşileri, günleri ve okuma tiyatrosu çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Çünkü ikisi de burada yaşamışlar uzunca süre. bu benim yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığım bir proje. Bu sene hayata geçireceğiz.”