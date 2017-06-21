‘Devlet sırrını ifşa’: Türkeş’in ‘Vallahi silahlar Türkmenlere gitmiyordu’ sözlerine suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş hakkında CNN TÜRK yayınında MİT TIR’larına ilişkin sarf ettiği “Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, durdurulan MİT TIR’larının Bayırbucak Türkmenlerine ‘yardım’ taşıdığını tekrar tekrar yinelemiş, geçici hükümette yer alma kararıyla birlikte MHP’den kopan ve 1 Kasım’da AKP’den milletvekili seçilen Türkeş, Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında iddiayı yalanlamıştı: “Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu.”

‘Gizli kalması gereken bilgiyi açıkladı’

ANKA’nın haberine göre CHP’li Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Türkeş hakkında yaptığı suç duyurusunda şunları söyledi: “Yıldırım Tuğrul Türkeş, 21.11.2015 tarihinde CNN TÜRK’de yayınlanan Tarafsız Bölge isimli televizyon programında aynen aktarımla; ‘TIR meselesine geldiğimizde de, Sayın Başbakan da Sayın Cumhurbaşkanı da meydan meydan gezip ‘Onlar Türkmenlere gidiyordu’ diyor. Bu konuda taraf tutmak MHP’ye yakışmaz. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum, vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere git-mi-yor-du. Bilerek söylüyorum’ demek suretiyle, devletin güvenliği bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiyi kamuoyuna açıklamıştır.”

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nu hatırlatan Emir, dilekçesine şöyle devam etti: “Türkeş’in belirtilen programdaki beyanı da, şayet davalara konu olan bilgi devlet sırrı kapsamında ise, aynı kapsamda devlet sırrı niteliğindeki bilginin ifşa edilmesidir.”