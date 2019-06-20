Devlet onayıyla Öcalan mektubu iddiası: ‘Tarafsız çizgide’ ısrar edin

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü ve Öcalan’ın kendisine bir mektup verdiğini öne sürdü. Özcan, Öcalan’ın mektubunda ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesini’ istediğini iddia etti. Öcalan’ın avukatları ise yarın bu konuda bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan’ın kendisine mektup verdiğini öne sürdü. Fotoğraflar: DHA

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile ‘devlet yetkililerinin onayıyla İmralı’ya giderek görüştüğünü’ öne süren Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan’ın kendisine 18 Haziran’da yazdığı ve avukatlarınca kamuoyuna açıklanmadığını iddia ettiği bir mektup verdiğini söyledi.

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Doç. Dr. Özcan, çalışma ve kitaplarını inceleyen Öcalan’ın özellikle kendisiyle görüşmek istediğini, devlet yetkililerinin de onayıyla birkaç görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bugün de İmralı’da görüştüklerini ileri süren Doç. Dr. Özcan, “Öcalan’ın birkaç gün önce avukatlarıyla görüşmesinde 1,5 sayfalık açıklama mektubu verdiğini öğrendim. Bugün görüştüğümüzde, istişare ettiğimizde, bizden öğrenmiş oldu ki; 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama yayınlanmamış. Abdullah Öcalan, bunu öğrendiğinde tepki gösterdi. Akşam 5’te İmralı’dan ayrıldım. Avukatlarını aradım, ulaşamadım. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Ben bir emaneti açıklıyorum. Emanete kim olursa olsun hıyanet edilmez” dedi.

Ali Kemal Özcan, Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde kendisine verdiğini belirttiği mektubu okudu. Özcan’ın okuduğu ve Öcalan’a ait olduğu iddia edilen mektuptaki ifadeler şöyle: “Son ölüm oruçlarının ve açlık grevinlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye’nin geleneksel ikilemini aşmayan dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP’de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır. Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu 3’üncü yol tavrının korunması büyük önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum.”

Öcalan’ın avukatları: Açıklamayı yarın yapacağız

Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise söz konusu haberle ilgili açıklamanın, ‘yarın’ yapılacağı ifade edildi.

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Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “18 Haziran tarihinde İmralı’da müvekkilimiz Sayın Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklama yapmayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız.”

Öte yandan, sosyal medya ve TV ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Hakan’ın bu konudaki sorusu üzerine şunları söyledi: “Bizim derdimiz o değil çünkü oralardan ne gelir ne gelmez az çok kestiriyoruz. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor. Hatta daha ileri dağ da bu mücadelenin içerisinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa’da. Öcalan, iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş’a hesap sormaktan sorun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Yani onların kendisine ihanet ettiği inancında. Ve bu ihaneti sebebiyle onara kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, ‘eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız’ gibi bir hava içinde. Öcalan, Demirtaş’a ve dağa, mesajını veriyor.”