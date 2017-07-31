Devlet okulunu vakfa tahsis ettiler: Kuran kursunda ‘Erkeklerle konuşmayın’ deniyor

İstanbul’da bir devlet okulu, yaz ayları için Kuran kursu düzenlesin diye Hayrat Vakfı’na verildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre Sultangazi ilçesindeki Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu, yaz dönemi boyunca Hayrat Vakfı’na verildi.

Reklam

Vakfın mayıs ayında afişlerle duyurusunu yaptığı Kuran kursu okul kapanınca faaliyete geçti. İki saat süren eğitimlere birinci sınıf öğrencileri de katılırken, kızlar ve erkekler ayrı sınıflara alındı.

‘Erkeklerle konuşmayın, onlara güvenmeyin’

Kursa misafir öğrenci olarak katılan 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerini kapatan öğretmenlerin çarşaf giydiğini, yalnızca gözlerinin göründüğünü söyledi: “Bize ders veren öğretmenin sadece gözleri gözüküyordu. Elleri de siyah eldivenle kapalıydı. Yüzünü çok merak ediyordum. Ama bir türlü göremedim.”

Kuran kursuna ilk zamanlar katılan sekiz yaşındaki öğrenci de “Öğretmenimiz erkeklerle konuşmamamız gerektiğini, onlara asla güvenmememiz gerektiğini söylüyor. Zaten sınıflarımız ayrı. Erkekleri görmüyoruz” dedi.

‘Beyni yıkanan çocuklar…’

Çocuğun annesi de şunları kaydetti: “Çocuğumun dinini öğrenecek olması güzel bir fikir gibi geldi. Ders içeriklerini öğrendikten sonra çocuğumu kursa göndermeme kararı verdim. Hocaları görünce ise dehşete kapıldım. Giydikleri çarşaflar ürkütücü, çocuğumu etkiliyorlardı. Beyni yıkanan çocuklar, gençler radikal örgütlere katılıyorlar. Bu tarz kursların önüne geçilmeli.”

Bu arada kurs yönetimi velilere geçen haftalarda mesaj da gönderdi: “Sayın veli, Hayrat Vakfi Kur’an Kursumuz tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Fakat okul idaresi hizmetli ücretini (2 bin 200 TL) kursumuzdan talep ettiğinden her öğrenci için yarın 20 TL göndermenizi rica ediyoruz.”

Mesajla para istendiğine değinen anne, “Ben o paranın kime gideceğini nerden bileceğim” dedi. Okul müdür yardımcısı ise sorulara “Milli eğitim müdürlüğüne sorun” karşılığını verdi.