Devlet okulunda tecrübeli öğretmen tarifesi: 5 bin liraya kadar çıkıyor

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

Devlet okullarında ilkokula başlayacak çocuklarını tecrübeli ve kadrolu bir öğretmenin sınıfına yazdırmak isteyen velilerden bağış adı altında 5 bin liraya kadar para alındığı ileri sürüldü.

Habertürk’ten Öznur Karslı ve Uzay Kesmen’in haberine göre, çocuklarını iyi bir okulda, sözleşmeli değil kadrolu ve tecrübeli bir öğretmenin okutmasını isteyen veliler bağış yapmaya zorlanıyor.

Reklam

Okula bağışlar yasak olmasına rağmen, Sultangazi, Erenköy, Üsküdar gibi farklı semtlerde çok sayıda veli kendilerinden de bağış istendiğini belirtiyor.

Buna göre, Sultangazi’de öğretmen değişimleri sık göründüğü için çocuğu ilkokula başlayacak veliler eski kadrolu öğretmenlerin peşine düştü. Bazı okullarda bu öğretmenlerin sınıfları için 500 liradan öğretmen tarifesi başlattığı ileri sürülüyor.

5 bin lira istenmiş

Erenköy’de ise B.Y. isimli öğretmenin okutacağı sınıfa çocuğunu yazdırmak isteyenlerden okul yöneticileri 5 bin lira para istedi. Sendikaların aktardığına göre bu tür olaylar en fazla Esenyurt, Sultangazi ve Üsküdar gibi ilçelerde yaşanıyor.

Bazıları kendi teklif ediyor

Bazı veliler ise, okul yönetimleri böyle bir talepte bulunmasa bile istediği öğretmenin sınıfına çocuğunu yazdırmak için kendisi para teklif edebiliyor. Velilerin iyi okullara geçebilmek için kullandığı bir diğer yöntem ise, mahalleleri dışında bir okula yazılabilmek için adreslerini farklı göstermek.