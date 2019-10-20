Devlet kasasından beş partiye 420 milyon lira yardım

Gelecek yıl beş partiye toplamda 419 milyon 415 bin lira yardım yapılacak.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Meclis’e sunulan 2020 bütçe planında AKP, CHP, MHP ve HDP’ye ayrılan yardımlar yer aldı.

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Buna göre AKP’ye 182 milyon 206 bin, CHP’ye 96 milyon 951 bin, MHP’ye 47 milyon 521 bin, HDP’ye 50 milyon 99 bin lira para ödenedecek.

Son seçimde yüzde 10 barajını aşamayan İYİ Parti’ye ise devlet yardımından pay ayrılmayacak.

Ancak Siyasi Partiler Kanunu’na sonradan eklenen bir fıkra gereği para verilecek. Bunun da 42 milyon 638 bin lira olması bekleniyor.

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Bu yıl AKP’ye 335.5 milyon, CHP’ye 178.5 milyon, HDP’ye 92.2 milyon, MHP’ye 87.5 milyon ve İYİ Parti’ye 78.5 milyon olmak üzere toplam 772.3 milyon lira yardım yapılmıştı.

Yardımlar nasıl belirleniyor?

Son genel seçimde yüzde 10 barajını aşan siyasi partilere genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2’si oranında devlet yardımı yapılıyor. Ayrıca yüzde 10’luk barajı aşamayan ancak yüzde 3’ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan siyasi partinin oy oranıyla orantılı olarak ayrıca yardım ödeniyor.