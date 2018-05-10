Devlet, kanunu unuttu: Zabıtadan dilenciyi linç etme çağrısı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Karaman’da bir zabıta memuru, dilenci olduğu öne sürülen meydan dayağı attırdı. Dilenciyi linçten diğer memur kurtardı.

Elinde dini kitap ve anahtar bulunan bir kişinin Atatürk Parkı yakınlarında satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulunuldu.

Reklam

Olay yerine giden zabıtayı gören kişi kaçmaya başladı. Ekipler bir vatandaşın da yardımıyla dilenciyi yakaladı. Dilenci daha sonra yere düştü.

Linç çağrısı

Bu sırada zabıta memuru çevredekilere “Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” diye seslendi.

Reklam

Dilenciyi yakalamaya yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta, diğer arkadaşının kolundan çekerek ”Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım” dedi.

Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

‘Madem şikayet ediyorsunuz…’

Diğer zabıta memuru yine çevreye seslenerek “Madem öyle şikayet ediyorsunuz… Bir kişi gelmiyor yanımıza” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı.

Diğer zabıta memuru ise dilenciyi kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren diğer zabıta memuru “50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor” dedi.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi’ne götürüldü.

İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.