Devlet ‘itibardan tasarruf yapmadı’: 11 yılda tanıtıma 2 milyar lira harcandı

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Bakanlıklar ve kurumların 2006’dan bu yana ‘temsil ve tanıtma gideri’nin 1,8 milyar lirayı bulduğu bildirildi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın Maliye Bakanlığı verilerinden aktardığına göre toplantılar, yemekler ve alınan çiçekler için harcanan para, yılın ilk yedi ayında 111 milyon lira oldu.

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Türkiye’ye gelen devlet yetkilileri ya da kurumların icraat tanıtımı için düzenlenen toplantıların masraflarına hediyeler ve bahşişler de ekleniyor.

Yıl yıl harcamalar

Verilere göre, 2006’da 53 milyon 290 bin lira, 2007’de 55 milyon 631 bin lira, 2008’de 71 milyon 780 bin lira, 2009’da 99 milyon 211 bin, 2010’da 92 milyon 157 bin lira, 2011’de 234 milyon 542 bin lira, 2012’de 127 milyon 724 bin lira, 2013’te 158 milyon 153 bin lira, 2014’te de 186 milyon 478 bin lira harcandı.

Ancak daha sonraki yıllarda ödenekle harcamalar karşılaştırıldığında, arada büyük farkla olduğu görüldü.

Buna göre 2015’te bütçeden 251 milyon 870 bin lira pay ayrılması rağmen 439 milyon 386 bin lira, 2016’da da 280 milyon lira ödenek ayrılmasına rağmen 360 milyon 379 bin liralık harcama yapıldı.

Bu yıl için de 247 milyon 643 lira ödenek ayrıldı. Harcamalar şimdiden 111 milyon 208 bin lirayı buldu.